மாவட்ட செய்திகள்

புதுச்சேரியில் வேகமாக பரவும் தொற்று; ஒரேநாளில் 1,819 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு; 18 பேர் பலியான பரிதாபம் + "||" + Rapidly spreading infection in Pondicherry; Corona infection affects 1,819 people in a single day; 18 people killed in the tragedy

புதுச்சேரியில் வேகமாக பரவும் தொற்று; ஒரேநாளில் 1,819 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு; 18 பேர் பலியான பரிதாபம்