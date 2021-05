மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் மீன் மார்க்கெட்டில் முககவசம் அணியாத வியாபாரிகளுக்கு ரூ.10,500 அபராதம் + "||" + Traders who do not wear a mask will be fined Rs 10,500

