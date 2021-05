மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரம் நகரில் மேலும் 14 தெருக்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டன + "||" + A further 14 streets were isolated in Villupuram

விழுப்புரம் நகரில் மேலும் 14 தெருக்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டன