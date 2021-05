மாவட்ட செய்திகள்

பகல் 12 மணிக்கு பிறகு அனைத்து கடைகளும் மூடப்பட்டன + "||" + All shops were closed after 12 noon

பகல் 12 மணிக்கு பிறகு அனைத்து கடைகளும் மூடப்பட்டன