மாவட்ட செய்திகள்

தேனி மாவட்டத்தில்பெண்கள் உள்பட 5 பேர் உயிரை பறித்த கொரோனாபுதிய உச்சமாக 456 பேருக்கு தொற்று + "||" + In Theni district Corona killed 5 people including women The new peak infected 456 people

தேனி மாவட்டத்தில்பெண்கள் உள்பட 5 பேர் உயிரை பறித்த கொரோனாபுதிய உச்சமாக 456 பேருக்கு தொற்று