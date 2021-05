மாவட்ட செய்திகள்

நாளுக்கு நாள் தொற்று அதிகரித்து வருகிறது, குமரியில் கொரோனாவுக்கு மேலும் 12 பேர் சாவு + "||" + The infection is increasing day by day, with 12 more deaths due to corona in Kumari

நாளுக்கு நாள் தொற்று அதிகரித்து வருகிறது, குமரியில் கொரோனாவுக்கு மேலும் 12 பேர் சாவு