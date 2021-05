மாவட்ட செய்திகள்

'வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள்' என்கிற துறை 'வெளிநாடு வாழ் தமிழர் நலன்' என்று பெயர் மாற்றம் அடைகிறது - முக ஸ்டாலின் + "||" + Key Portfolio Name has been Changed Inculding Abroad Living Indians by CM Designate MK Stalin

'வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள்' என்கிற துறை 'வெளிநாடு வாழ் தமிழர் நலன்' என்று பெயர் மாற்றம் அடைகிறது - முக ஸ்டாலின்