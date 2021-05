மாவட்ட செய்திகள்

கடலூர் மாவட்டத்தில் காய்கறி, மளிகை, டீக்கடைகள் மதியம் 12 மணி வரை மட்டுமே இயங்கின + "||" + The vegetable and grocery stores only ran until 12 noon

