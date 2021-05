மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகபணியாளர்கள் உள்பட 746 பேருக்கு கொரோனாஒரே நாளில் 5 பேர் பலி + "||" + A total of 746 people, including staff from Trichy Bharathi Dasan University, were newly infected with corona. 5 people were killed in a single day.

திருச்சி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகபணியாளர்கள் உள்பட 746 பேருக்கு கொரோனாஒரே நாளில் 5 பேர் பலி