மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா விதிமுறைகளை மீறி இயங்கிய 4 கடைகளுக்கு ‘சீல்’; நகை கடைக்கு ரூ.5 ஆயிரம் அபராதம் + "||" + Corona operated in violation of the rules Sealed for 4 stores Jewelery shop fined Rs 5,000

கொரோனா விதிமுறைகளை மீறி இயங்கிய 4 கடைகளுக்கு ‘சீல்’; நகை கடைக்கு ரூ.5 ஆயிரம் அபராதம்