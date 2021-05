‘தினத்தந்தி’ செய்தி எதிரொலி தாம்பரம் காசநோய் ஆஸ்பத்திரியில் கொரோனா வகைப்படுத்துதல் மையம் மீண்டும் தொடக்கம் செங்கல்பட்டு மாவட்ட கலெக்டர் தகவல்

மாவட்ட செய்திகள்

‘தினத்தந்தி’ செய்தி எதிரொலி தாம்பரம் காசநோய் ஆஸ்பத்திரியில் கொரோனா வகைப்படுத்துதல் மையம் மீண்டும் தொடக்கம் செங்கல்பட்டு மாவட்ட கலெக்டர் தகவல் + "||" + Tambaram At the tuberculosis hospital Corona Classification Center Start again

‘தினத்தந்தி’ செய்தி எதிரொலி தாம்பரம் காசநோய் ஆஸ்பத்திரியில் கொரோனா வகைப்படுத்துதல் மையம் மீண்டும் தொடக்கம் செங்கல்பட்டு மாவட்ட கலெக்டர் தகவல்