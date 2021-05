சிந்தாமணியில் வைரக்கல் என்று கூறி போலி கல்லை விற்க முயன்ற 5 பேர் கைது - போலீசார் அதிரடி

மாவட்ட செய்திகள்

சிந்தாமணியில் வைரக்கல் என்று கூறி போலி கல்லை விற்க முயன்ற 5 பேர் கைது - போலீசார் அதிரடி + "||" + Claiming to be a diamond in the rough 5 arrested for trying to sell fake stone - Police action

சிந்தாமணியில் வைரக்கல் என்று கூறி போலி கல்லை விற்க முயன்ற 5 பேர் கைது - போலீசார் அதிரடி