மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி அரசு ஆஸ்பத்திரியில்கூடுதலாக 200 படுக்கைகளுக்கு ஆக்சிஜன் வசதி + "||" + oxygen facility for an additional 200 beds at thoothukudi government hospital

தூத்துக்குடி அரசு ஆஸ்பத்திரியில்கூடுதலாக 200 படுக்கைகளுக்கு ஆக்சிஜன் வசதி