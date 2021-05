மாவட்ட செய்திகள்

பழனி உள்பட 7 வழிபாட்டு தலங்களில் விரைவில் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டம்; மாநில ஆணைய தலைவர் பேட்டி + "||" + Child protection program soon at 7 places of worship

பழனி உள்பட 7 வழிபாட்டு தலங்களில் விரைவில் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டம்; மாநில ஆணைய தலைவர் பேட்டி