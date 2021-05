மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா நோயாளிகள் அதிகரிப்பு:நெல்லையில் கூடுதலாக 150 படுக்கைகளுடன் சிகிச்சை மையம்கலெக்டர் விஷ்ணு ஆய்வு + "||" + Treatment center with an additional 150 beds in Nellai

