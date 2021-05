மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி மாவட்டத்தில்கூடுதலாக 300 ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் படுக்கை வசதிகலெக்டர் எஸ்.திவ்யதர்ஷினி தகவல் + "||" + Collector S. Divyadarshishani said that an additional 300 oxygen cylinder bed facility is to be set up in Trichy district.

