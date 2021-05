மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பால் இன்று முதல் 2 நாட்கள் கடைகள் அடைப்பு:சேலத்தில் மீன், இறைச்சி வாங்க ஆர்வம் காட்டாத பொதுமக்கள் + "||" + The public is not interested in buying fish and meat in Salem

கொரோனா பாதிப்பால் இன்று முதல் 2 நாட்கள் கடைகள் அடைப்பு:சேலத்தில் மீன், இறைச்சி வாங்க ஆர்வம் காட்டாத பொதுமக்கள்