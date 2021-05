மாவட்ட செய்திகள்

குடியாத்தம் அருகே ஒற்றை காட்டு யானை துரத்தி, தாக்கியதில் 2 பேர் படுகாயம் + "||" + Two people were injured when a lone wild elephant was chased and attacked near Gudiyatham

