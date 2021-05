மாவட்ட செய்திகள்

விதிமுறைகளை மீறி சாலை அமைப்பதை அதிகாரிகள் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் + "||" + Authorities must stop the construction of the road in violation of the regulations

விதிமுறைகளை மீறி சாலை அமைப்பதை அதிகாரிகள் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும்