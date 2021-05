மாவட்ட செய்திகள்

சீர்காழி நகர் பகுதியில், கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் கிருமி நாசினி தெளிப்பு - நகராட்சி சார்பில் நடைபெற்றது + "||" + In Sirkazhi Nagar area, Disinfectant spray on corona infected areas - Held on behalf of the municipality

