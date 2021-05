மாவட்ட செய்திகள்

மூட்டை மூட்டையாக கொட்டப்படும் மருத்துவக்கழிவுகள், பாலிதீன் பைகள் + "||" + The bundle will be dumped in bundles Medical waste

மூட்டை மூட்டையாக கொட்டப்படும் மருத்துவக்கழிவுகள், பாலிதீன் பைகள்