மாவட்ட செய்திகள்

மைசூரு அருகே வரதட்சணை கொடுமையால் திருமணமான ஒரே மாதத்தில் புதுப்பெண் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். + "||" + Newlywed commits suicide within one month of marriage

மைசூரு அருகே வரதட்சணை கொடுமையால் திருமணமான ஒரே மாதத்தில் புதுப்பெண் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.