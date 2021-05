மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் 42 இடங்களில் சோதனைச்சாவடி அமைத்து கண்காணிப்பு. போலீஸ் சூப்பிரண்டு விஜயகுமார் தகவல் + "||" + Set up checkpoints at 42 places and monitor

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் 42 இடங்களில் சோதனைச்சாவடி அமைத்து கண்காணிப்பு. போலீஸ் சூப்பிரண்டு விஜயகுமார் தகவல்