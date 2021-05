மாவட்ட செய்திகள்

தேனி மாவட்டத்தில் முழு ஊரடங்கால் பஸ், ஆட்டோக்கள் ஓடவில்லை; சாலைகள் வெறிச்சோடின + "||" + Buses and autos not running for full lockdown

