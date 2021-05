மாவட்ட செய்திகள்

போடிமெட்டு மலைப்பாதையில் உருண்டு விழுந்த ராட்சத பாறைகள் + "||" + Giant rocks rolling down the hill way

போடிமெட்டு மலைப்பாதையில் உருண்டு விழுந்த ராட்சத பாறைகள்