மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் மாவட்டத்தில் 2-வது டோஸ் கொரோனா மருந்துக்காக ஒரு லட்சம் பேர் காத்திருப்பு + "||" + One lakh people are waiting for medicine

வேலூர் மாவட்டத்தில் 2-வது டோஸ் கொரோனா மருந்துக்காக ஒரு லட்சம் பேர் காத்திருப்பு