மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா குறித்து பயமில்லை; ஊரடங்கு பற்றி கவலையில்லை + "||" + Not afraid of the corona. The public is flocking to the roads without worrying about the curfew.

கொரோனா குறித்து பயமில்லை; ஊரடங்கு பற்றி கவலையில்லை