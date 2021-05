மாவட்ட செய்திகள்

ஆழ்வார்குறிச்சி அருகே தாய் தீக்குளித்து தற்கொலை; இரட்டைக்குழந்தைகளுக்கு தீவிர சிகிச்சை + "||" + The mother died in a fire during a family dispute near Alwarkurichi. The twins, who suffered burns at the time, are being treated in intensive care.

ஆழ்வார்குறிச்சி அருகே தாய் தீக்குளித்து தற்கொலை; இரட்டைக்குழந்தைகளுக்கு தீவிர சிகிச்சை