மாவட்ட செய்திகள்

தினமும் கடைகளுக்கு செல்லாமல் ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான பொருட்களை மொத்தமாக வாங்கி வைத்து கொள்ளவும் மாவட்ட கலெக்டர் வேண்டுகோள் + "||" + District Collector requests to buy and keep bulk items for a week without going to the shops daily

தினமும் கடைகளுக்கு செல்லாமல் ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான பொருட்களை மொத்தமாக வாங்கி வைத்து கொள்ளவும் மாவட்ட கலெக்டர் வேண்டுகோள்