கொரோனா சிகிச்சை அளிக்கும் ஆஸ்பத்திரிகளில் ரெம்டெசிவிர் மருந்து கிடைக்க வேண்டும்

மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா சிகிச்சை அளிக்கும் ஆஸ்பத்திரிகளில் ரெம்டெசிவிர் மருந்து கிடைக்க வேண்டும் + "||" + Remdecivir should be available at corona treatment hospitals

கொரோனா சிகிச்சை அளிக்கும் ஆஸ்பத்திரிகளில் ரெம்டெசிவிர் மருந்து கிடைக்க வேண்டும்