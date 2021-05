மாவட்ட செய்திகள்

மனைவியுடன் பேசிக் கொண்டிருந்த வாலிபரை வெட்டிய தொழிலாளி கைது + "||" + Worker arrested for cutting wall while talking to wife

மனைவியுடன் பேசிக் கொண்டிருந்த வாலிபரை வெட்டிய தொழிலாளி கைது