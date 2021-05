மாவட்ட செய்திகள்

கட்டுக்கடங்காத கொரோனாவால் ஒரே நாளில் 168 பேர் பாதிப்பு + "||" + 168 people were affected in a single day by unruly corona

கட்டுக்கடங்காத கொரோனாவால் ஒரே நாளில் 168 பேர் பாதிப்பு