குடும்பத்தகராறில் தாய் தற்கொலை: உயிரோடு தீவைத்து எரிக்கப்பட்ட இரட்டை குழந்தைகளும் சாவு + "||" + In the incident where the mother committed suicide in a family dispute near Alwarkurichi, the twin children who were burnt alive were also tragically killed.

