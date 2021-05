மாவட்ட செய்திகள்

ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்கள் இருப்பு குறைந்தால் உடனே கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் + "||" + Oxygen cylinders should be purchased immediately when stocks are low

ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்கள் இருப்பு குறைந்தால் உடனே கொள்முதல் செய்ய வேண்டும்