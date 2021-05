4-வது நாளாக திரண்ட கொரோனா நோயாளிகளின் உறவினர்கள்:2 நாட்கள் காத்திருந்தும் ரெம்டெசிவிர் மருந்து கிடைக்கவில்லை என புலம்பல்

மாவட்ட செய்திகள்

4-வது நாளாக திரண்ட கொரோனா நோயாளிகளின் உறவினர்கள்:2 நாட்கள் காத்திருந்தும் ரெம்டெசிவிர் மருந்து கிடைக்கவில்லை என புலம்பல் + "||" + Remtacivir was not available in Trichy after waiting for 2 days to buy the drug

