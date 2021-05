மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் அரசு ஆஸ்பத்திரியில்ஆம்புலன்சில் சிகிச்சை பெற்ற கொரோனா நோயாளிகள் 2 பேர் பலி + "||" + Two corona patients treated in an ambulance died

