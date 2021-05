மாவட்ட செய்திகள்

பாவூர்சத்திரம் மார்க்கெட்டில் 700 டன் காய்கறிகள் தேக்கம் + "||" + 700 tons of vegetables are stagnant in the Pavoorchatram market. It has been decided to close the market from the 15th of this month.

