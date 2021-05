மாவட்ட செய்திகள்

உணவகங்கள், டீக்கடைகளில் கூடுபவர்களுக்கு அபராதம்; தென்காசி கலெக்டர் எச்சரிக்கை + "||" + District Collector Sameeran has warned that 144 restraining orders have been issued in the Tenkasi district and those who gather unnecessarily in restaurants and tea shops will be fined.

உணவகங்கள், டீக்கடைகளில் கூடுபவர்களுக்கு அபராதம்; தென்காசி கலெக்டர் எச்சரிக்கை