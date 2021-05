மாவட்ட செய்திகள்

கியாஸ் கசிவால் குடிசையில் தீ விபத்து அடுத்தடுத்து 2 சிலிண்டர்கள் வெடித்து சிதறின; 3 பேர் காயம் + "||" + 2 cylinders exploded in the aftermath of a fire in a cottage leaking gas; 3 people were injured

கியாஸ் கசிவால் குடிசையில் தீ விபத்து அடுத்தடுத்து 2 சிலிண்டர்கள் வெடித்து சிதறின; 3 பேர் காயம்