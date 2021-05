மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை வர்த்தக மையத்தில் ஆக்சிஜன் வசதியுடன் கூடிய 360 படுக்கைகள் தயார் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தகவல் + "||" + Minister Ma Subramanian informed that 360 beds with oxygen facility are being prepared at the Chennai Trade Center

சென்னை வர்த்தக மையத்தில் ஆக்சிஜன் வசதியுடன் கூடிய 360 படுக்கைகள் தயார் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தகவல்