மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அமைச்சர்களிடம் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கோரிக்கை + "||" + Action must be taken to prevent the spread of corona infection

கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அமைச்சர்களிடம் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கோரிக்கை