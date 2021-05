மாவட்ட செய்திகள்

பொள்ளாச்சி அரசு ஆஸ்பத்திரியில் 2-வது தவணை கொரோனா தடுப்பூசிக்கு முன்னுரிமை + "||" + Priority given to 2nd installment corona vaccine at Pollachi Government Hospital

