மாவட்ட செய்திகள்

முழு ஊரடங்கில் வெளியே சுற்றிதிரிந்தவர்களை போலீசார் எச்சரித்து அனுப்பினர் + "||" + Police alerted those who had wandered outside the entire curfew

முழு ஊரடங்கில் வெளியே சுற்றிதிரிந்தவர்களை போலீசார் எச்சரித்து அனுப்பினர்