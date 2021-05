மாவட்ட செய்திகள்

இஸ்ரேலில் நடந்த குண்டுவெடிப்பில் கேரளாவை சேர்ந்த நர்ஸ் பலி + "||" + In the bombing in Israel Nurse from Kerala killed

இஸ்ரேலில் நடந்த குண்டுவெடிப்பில் கேரளாவை சேர்ந்த நர்ஸ் பலி