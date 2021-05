மாவட்ட செய்திகள்

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்றால் 1,251 பேர் பாதிப்பு 22 பேர் சாவு + "||" + In Tiruvallur district, 1,251 people were affected by the corona infection and 22 people died

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்றால் 1,251 பேர் பாதிப்பு 22 பேர் சாவு