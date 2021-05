மாவட்ட செய்திகள்

புயல் எச்சரிக்கை எதிரொலிமாவட்டம் முழுவதும் உஷார் நிலையில் மீட்புகுழுவினர்பலத்த காற்று வீசியதால் மரக்கிளைகள் விழுந்து மின்சாரம் துண்டிப்பு + "||" + Storm warning echo Rescue teams were on high alert throughout the dindugul district Power outage due to strong winds

