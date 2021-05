மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் ஊரடங்கை மீறியவர்களுக்கு அபராதம்-நூதன தண்டனை + "||" + Corona prevention curfew intensified in Nellai. Police also imposed fines and innovative sentences on those who violated the curfew.

