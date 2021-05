மாவட்ட செய்திகள்

திருத்தணி, பள்ளிப்பட்டில் வீட்டு மாடியில் ரம்ஜான் தொழுகை நடத்திய முஸ்லிம்கள் முக கவசம் அணிந்து சமூக இடைவெளியுடன் வழிபாடு + "||" + Thiruthani, Pallipattu On the terrace of the house Conducted Ramadan prayers Muslims

