மாவட்ட செய்திகள்

ஒடிசாவில் இருந்து ஆக்சிஜன் கொண்டு வருவதற்காக 2-வது முறையாக சிறப்பு ரெயில் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட 3 லாரிகள் + "||" + From Odisha In order to bring oxygen Sent by special rail 3 trucks

ஒடிசாவில் இருந்து ஆக்சிஜன் கொண்டு வருவதற்காக 2-வது முறையாக சிறப்பு ரெயில் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட 3 லாரிகள்