மாவட்ட செய்திகள்

தக்கோலத்தில் விதிகளை மீறிய நகை கடைக்கு சீல் + "||" + Seal the jewelry store for violating the rules

தக்கோலத்தில் விதிகளை மீறிய நகை கடைக்கு சீல்